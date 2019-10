Nederlandse records voor Toussaint en Kamminga

video Nieuw-Zee­land treft Engeland in halve finale WK rugby

19 oktober Titelverdediger Nieuw-Zeeland en Engeland nemen het in de halve finale van het WK rugby in Japan tegen elkaar op. De rugbyers van Nieuw-Zeeland overklasten in de kwartfinale in Tokio Ierland met 46-14. Engeland had eerder op de dag Australië verslagen met 40-16.