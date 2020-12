Nederlandse records op kortebaan voor Kamminga en estafettemannen

Samenvatting Handbal­sters verslaan Duitsland, maar wereldkam­pi­oen kan halve finale vergeten

14 december De Nederlandse handbalsters wonnen vanavond op het EK in Denemarken met 28-27 van Duitsland, maar het is net niet genoeg om kans te blijven maken op een plek in de halve finales. De wereldkampioen speelt morgen (16.00 uur) nog tegen Roemenië, maar daarin staat buiten de eer dus niets meer op het spel.