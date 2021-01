Nederlandse primeur De Blois met verrassende zege in WB snowboardcross

Video LA Lakers dankzij 34 punten van James te sterk voor Milwaukee Bucks

22 januari LeBron James heeft Los Angeles Lakers in de NBA de achtste zege op rij in een uitwedstrijd bezorgd. In het met 113-106 gewonnen duel met Milwaukee Bucks was James goed voor 34 punten. Hij kwam dit seizoen nog niet tot zoveel punten in een wedstrijd.