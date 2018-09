Nederlandse menners op koers voor medailles

Juul Franssen Alles in orde, maar dan komt dat ene appje

17:45 Juul Franssen dacht er nooit over na: wat als er vlak voor de Olympische Spelen een dierbare overlijdt? Wil ik dat dan weten voordat ik de mat op ga? Maar sinds ze ruim een maand geleden op woensdagochtend een berichtje op haar telefoon las, weet ze dat ze er wel over móét denken. ,,Mijn coach en ik gaan nu praten over protocollen. Een half jaar voor de Spelen moeten we weten wat we dan doen."