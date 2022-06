Nederlandse hockeyers verslaan Argentinië en blijven ongeslagen in Pro League

Sifan Hassan laat FBK Games schieten: ‘Ze heeft het na Tokio mentaal en fysiek zwaar gehad’

Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan is dit jaar niet te zien op de FBK Games. Voor de winnares van olympisch goud op de 5000 en 10.000 meter in Tokio was bedacht dat ze op het atletiekgala op 6 juni in Hengelo een 10.000 meter zou lopen, maar ze ziet daarvan af. ,,Ze is er nog niet klaar voor”, zei Ellen van Langen namens de organisatie.

24 mei