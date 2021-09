Nederlandse golfers hopen op voordeel thuispubliek: ‘Wie weet wordt het weer zo'n week’

Met Luiten is het gezicht van golfend Nederland genoemd. De 35-jarige Bleiswijker won het toernooi (toen nog KLM Open geheten) in 2013 en 2016. De laatste jaren lukte het hem niet de bokaal nogmaals in de lucht te houden. ,,Wie weet wordt het weer zo’n week’', aldus Luiten, die in Bernadus in het gezelschap is van onder meer Wil Besseling, Darius van Driel, Lars van Meijel en Daan Huizing. Laatstgenoemde speelt vooral op de Challenge Tour, een niveau lager, maar verkiest Cromvoirt boven een toernooi ‘ergens in Frankrijk’.

Na de afgelasting van het Dutch Open in 2020 is de opluchting groot onder de Nederlandse topgolfers over het wel doorgaan van de 101ste editie van één van de oudste toernooien van de European Tour. ,,In Nederland spelen voor eigen publiek blijft iets speciaals’', zegt Besseling, in 2019 met een zevende plaats de beste Nederlander in het KLM Open. Ook hij hoopt op die ‘speciale topweek’. ,,Het zou fantastisch zijn als het nu lukt.’'

Volledig scherm Wil Besseling. © Hollandse Hoogte / ANP

De vijf zijn het unaniem met elkaar eens: het is fijn dat er weer toeschouwers langs de baan kunnen en mogen staan. En dat zij als speler ook meer ‘vrijheid’ hebben. ,,Je kunt weer eens ‘s avonds uit gaan eten in een restaurantje, in plaats van met z’n allen tijdens het buffet op die schnitzel af te stormen’', zegt Luiten met een knipoog. ,,Tijdens toernooien van de European Tour zit je eigenlijk toch opgesloten in je hotel, gelukkig mogen we nu steeds meer.

Quote Soms spelen we oefenron­des met elkaar en dan is het toch fijn om lekker Nederlands met elkaar te lullen Joost Luiten

Dat hij spelers als Besseling, Van Driel en Van Meijel met regelmaat treft in het buitenland, maakt het spelen van die toernooien een stuk aangenamer. ,,Soms spelen we oefenrondes met elkaar en dan is het toch fijn om lekker Nederlands met elkaar te lullen.’'

Vooral de relatieve nieuwelingen op de European Tour (Van Driel en Van Meijel) profiteren van de ervaring van Luiten en Besseling, die al jaren als professioneel golfer aan de weg timmeren. ,,Het is fijn om van deze mannen wat te leren’', zeggen de twee.

Het Dutch Open gaat op donderdag met de eerste ronde van start. Na vrijdag wordt de schifting (de cut, red.) gemaakt en wordt duidelijk wie in het weekeinde nog in actie mogen komen. In totaal strijden 156 topgolfers vier dagen om een prijzenpot van een miljoen euro. Vanwege de coronamaatregelen worden dagelijks 6.500 mensen toegelaten op het terrein, in plaats van de gebruikelijke 15.000. Bezoekers moeten in het bezit zijn van een QR-code.

De laatste winnaar van het Nederlandse toernooi was de Spanjaard Sergio Garcia, die de jubileumeditie op The International bij Schiphol won.

Volledig scherm Bernardus, de baan waar het allemaal moet gaan gebeuren. © Koen Suyk