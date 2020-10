Nederlandse eventingruiters winnen Nations Cup zonder te rijden in Italië

Rossi test positief op corona: ‘Ik ben boos en verdrietig’

15 oktober De Italiaanse racelegende Valentino Rossi heeft vandaag positief getest op corona. Hij mist daardoor zondag in Spanje de MotoGP van Aragon. Op Instagram meldde Rossi vanavond dat hij zich vanmorgen niet goed voelde. Na een eerste test bleek hij negatief, maar bij een hertest - later vandaag - bleek Rossi toch positief. ,,Ik ben boos en verdrietig, want ik heb me echt aan alle protocollen gehouden.”