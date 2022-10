Nederlandse cricketers ook tegen Pakistan onderuit

Marit Bouwmees­ter eindigt als negende op WK, zesde plek voor Maxime Jonker

Zeilster Marit Bouwmeester is op de WK in het Amerikaanse Kemah als negende geëindigd in de olympische Ilca 6-klasse. Maxime Jonker passeerde haar nog en werd zesde, terwijl Mirthe Akkerman op de zeventiende plek eindigde.

17 oktober