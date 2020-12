Nederlands record verbroken op 50 meter vrij

Björn Koreman krijgt plotseling toch kans om limiet voor Olympische Spelen te lopen

26 november Eigenlijk had Björn Koreman zondag een poging willen doen om in zijn eigen omgeving een marathonafstand te lopen binnen 2.15 uur. Maar dat gaat niet door nu de atleet uit Geertruidenberg een week later de kans krijgt een échte marathon te lopen in Polen. Daar wil hij dan ook gelijk de Olympische limiet van 2.11.30 uur halen.