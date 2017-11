Nederlands kampioen verspringen moet carrière beëindigen vanwege blessures

Russische dopingzondaar Zaripov kan toch naar winterspelen

9:18 De dopingschorsing van de Russische ijshockeyer Danis Zaripov is van twee jaar teruggebracht naar zes maanden. Het betekent dat de 36-jarige international vanaf morgen weer speelgerechtigd is en in principe met de Russische ploeg mee kan naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.