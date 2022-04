Nederlands ijshockeyteam klopt Kroatië en pakt ‘maximaal haalbare’ zilveren plak

Nederland had al gewonnen van Spanje (5-3) en Israël (7-0) en verloren van China (1-5) toen het zaterdagavond in Zagreb aantrad tegen de Kroaten. Al na drie minuten en veertien seconden schoot Tilburg Trappers-speler Raymond van der Schuit Oranje op voorsprong. Verderop in de eerste periode scoorde ook diens ploeggenoot Danny Stempher, in powerplay: 0-2.

Halverwege de wedstrijd moest goalie Ruud Leeuwesteijn passen bij een inzet van Karlo Marinkovic in overtal, maar slechts 32 tellen later bracht Stempher de kloof weer op twee treffers: 1-3. Herentals-speler Nick Verschuren maakte er even later ook nog 1-4 van, maar het duel was nog niet gespeeld. De Kroaten kwamen in de tweede periode nog op 2-4.