Nederland met kleine selectie naar eerste wereldbeker veldrijden

Vijf handbal­sters Oranje in verplichte quarantai­ne

18 november De vijf Nederlandse handbalinternationals die bij de Duitse club Borussia Dortmund spelen, zijn deze week in verplichte quarantaine gegaan. Hoewel geen van de speelsters positief is getest op het coronavirus, mogen zij de laatste twee clubwedstrijden voordat de voorbereidingsperiode voor het EK ingaat, niet meer spelen. Dat is op last van de stedelijke gezondheidsautoriteiten, meldt de club op de website.