Nederland met favorieten Smulders en Kimmann naar WK BMX

Kimmann en Smulders staan beiden aan kop in het wereldbekerklassement. De 21-jarige Kimmann won zondag in Heusden-Zolder en heeft nu in de WB-stand 795 punten. De Fransman Joris Daudet volgt met 685 punten. Ook de 24-jarige Smulders was zondag de beste bij de wedstrijd in België. De Nederlandse heeft 815 punten, ruim 200 meer dan landgenote Judy Baauw die tweede staat.



,,We reizen met veel vertrouwen af naar het WK. Selectiebreed hebben we potentiële kandidaten voor de top acht en het podium'', aldus De Bever, die bij de mannen verder Twan van Gendt, Dave van der Burg, Kevin van de Groenendaal, Jay Schippers en Joris Harmsen selecteerde. Bij de vrouwen krijgen Smulders en Baauw gezelschap van Merle van Benthem, Ruby Huisman en Merel Smulders.