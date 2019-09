Nederland en Duitsland stellen zich kandidaat voor organisatie WK 2025

Duitsland was in 2017 voor het laatst gastheer van het WK Dameshandbal. 237.263 bezoekers vonden hun weg naar de Arena’s in Leipzig, Oldenburg, Trier, Bietigheim-Bissingen, Magdenburg, en Hamburg. Daarvoor was Duitsland gastheer in 1997 en 1965. Nederland was eerder gastheer van het toernooi in 1971 en 1986.