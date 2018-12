NBA-record: 26 driepunters voor Houston, Raptors laat langs Pacers

Deal over Cubaanse honkbal­lers in MLB

19 december De Amerikaanse Major League Baseball heeft met de Cubaanse honkbalfederatie een akkoord bereikt over een legale instroom van Cubaanse profs in de MLB. Cubaanse spelers van boven de 25 jaar, of met zes 'dienstjaren' in de Cubaanse competitie, zijn onder de nieuwe regels vrij om een contract te ondertekenen bij een Amerikaanse club. De tijd dat de Cubaanse honkballers daarvoor eerst moesten overlopen naar de Verenigde Staten is voorbij.