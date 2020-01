NBA-legende Kobe Bryant (41) omgekomen bij helikopterongeluk

Bryant werd geboren in Philadelphia, maar groeide deels op in Italië, omdat zijn vader daar profbasketballer was. Hij begon zelf met basketballen op hoog niveau bij de Lower Merion High School, waarna hij in 1996 door de LA Lakers werd opgepikt. Voor die club kwam zijn gehele carrière (die 20 jaar duurde: hij stopte in 2016) uit . Hij won vijf keer de NBA-titel, twee keer werd hij uitgeroepen tot MVP (beste speler) van de NBA-finale. Ook won hij tweemaal goud op de Olympische Spelen.

Bryant was getrouwd met Vanessa Bryant en heeft vier dochters. Het is onbekend wie de andere personen aan boord waren, al melden Amerikaanse media dat vrouw Vanessa in ieder geval niet in het toestel zat. De jongste dochter van het gezin is nog geen één jaar, zij werd in juni 2019 geboren. Van Bryant is bekend dat hij (ook in zijn jaren als speler) veelvuldig reisde met een privé-helikopter.