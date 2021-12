NBA eist boostervaccin van spelers en ondersteunend personeel

Vooralsnog eiste de Amerikaanse basketbalcompetitie wel dat personeel van de teams gevaccineerd was, maar hetzelfde werd niet opgelegd aan de spelers. Toch is zo’n 97 procent van de NBA-spelers gevaccineerd. Lokale autoriteiten eisen soms wel vaccinatie om mee te kunnen doen, zoals in New York waar Brooklyn Nets-vedette Kyrie Irving weigert een prik te halen en daarom niet inzetbaar is.