Nationale sportcompetities gaan gewoon door: ‘We hopen gauw op betere tijden’

,,De competitie gaat gewoon door, alleen dan zonder bitterballen na afloop", aldus Erik Poel, algemeen directeur van tennisbond KNLTB. De landelijke tenniscompetitie is op dit moment halverwege en er zijn nog vier speelweken te gaan. ,,We hebben nog niet alle antwoorden, maar zullen de gevolgen zo snel mogelijk in kaart brengen. Hiervoor zijn we ook in contact met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Wat de exacte gevolgen zijn hangt ook af van de definitieve noodverordeningen van de Veiligheidsregio's", meldt de bond.

Quote Als je nu uitstelt heb je te maken met doorlopen­de kosten en problemen met de kalender Ramses Braakman De tenniscompetitie vindt normaal gesproken in het voorjaar plaats, maar werd vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar het najaar.



Ook de hockeybond laat de wedstrijden gewoon doorgaan. ,,De hockeycompetities zoals die al van start zijn gegaan begin van de maand gaan inderdaad door. Dat is ook conform de mogelijkheden van de nieuwe maatregelen. Er wordt gespeeld zonder publiek en met de kantines gesloten", aldus woordvoerster Clarinda Sinnige.

Nevobo, de Nederlandse volleybalbond, heeft nog geen definitieve beslissing genomen over het tijdelijk stilleggen van de competities. De eredivisie voor mannen en vrouwen start aankomend weekeinde met de Supercup, de reguliere competitie voor amateurs en jeugd is al twee weken bezig. ,,Voorlopig gaat alles door zonder publiek", zegt woordvoerder Coen Kaaij.

De Nederlandse basketbalcompetitie vangt dit weekend ook gewoon aan, weliswaar in lege sporthallen. ,,De clubs geven de prioriteit aan het spelen van wedstrijden, waarmee we een sterk signaal afgeven aan sponsors", aldus Ramses Braakman, voorzitter van de Dutch Basketball League. ,,Als je nu uitstelt heb je te maken met doorlopende kosten en problemen met de kalender, want niet alle accommodaties zijn eigendom van de club. Een club als Leiden had al een plan voor het verwelkomen van zeshonderd fans, maar dat zetten we maar in de ijskast. We hopen gauw op betere tijden."

Volledig scherm Basketbal. © CC0/Pixabay stock

Alle wedstrijden in de basketbalcompetitie worden via een livestream uitgezonden.



Vooralsnog kan ook het recreatieve verenigingsgolf nog doorgaan. De Nederlandse Golf Federatie zag zich wel genoodzaakt het Nederlands Kampioenschap tot 21 jaar in Groningen af te gelasten. ,,Het maximale aantal van dertig personen in één ruimte is daarvoor te weinig", stelt directeur Jeroen Stevens van de Nederlandse Golf Federatie.