Nageeye stunt in apocalyptische Boston Marathon met zevende plaats

Abdi Nageeye heeft voor een stunt gezorgd door als zevende te eindigen in de Boston Marathon. De nationaal recordhouder was dichtbij de eerste Nederlandse podiumplaats in een major marathon.

De fikse kou, harde wind en gigantisch hoosbuien maakten de Boston Marathon ongelooflijk zwaar. Veel lopers droegen zelfs regenjasjes. In die apocalyptische omstandigheden liep Nageeye naar een prestatie van formaat. Nog nooit liep een Nederlander zich in de top-3 van één van de zes meest prestigieuze marathons ter wereld, de zogenoemde majors. Nageeye slaagde er nu ook niet in, maar dat hij mee kon strijden zegt veel over zijn progressie. Winnaar werd de verrassende Japanner Yuki Kawauchi in 2.15.58.



Abdi Nageeye, die vorig jaar in Amsterdam het nationaal record verbeterde met een tijd van 2.08.12, had geen horloge om. Een bewuste keuze, aangezien hij zich niet richtte op een tijd, maar op de strijd om de bovenste plaatsen. De 29-jarige atleet deelde zijn race zeer goed in. Nageeye schoof beetje bij beetje op in het eliteveld, en liep rond het 35 kilometerpunt zelfs heel even op plaats 2. Het werd uiteindelijk in 2.23.16 een zevende plaats, net zoals Michel Butter in november naar de zesde plaats in New York was gelopen.

Quote Dit is mijn zwaarste marathon ooit geweest Abdi Nageeye.

Deze ervaring van het lopen zonder tempomakers, en de tactische keuzes die daarbij komen kijken, wil Nageeye meenemen in aanloop naar het EK in Berlijn komende zomer. Dit jaar is de klok van ondergeschikt belang. Een medaille in Berlijn is wat telt.

Heroïsch

,,De wedstrijd verliep heel goed. Het waren zware omstandigheden door de kou, regen en wind maar het was een heroïsche race'', zo reageerde Nageeye. ,,Rond 32 kilometer wilde ik aanzetten om mee te gaan met Geoffrey Kirui maar ik voelde een steek in mijn hamstring waardoor ik bij Biwott en Kawauchi besloot te blijven. Een paar kilometer later, rond 36 km, werd de steek in mijn hamstring erger en verloor ik de coördinatie over mijn loopstijl waardoor de laatste kilometers ontzettend zwaar waren. Dit is mijn zwaarste marathon ooit geweest.''

Bij de vrouwen won de Amerikaanse Desi Linden voor landgenote Sarah Sellers en Krista Duchene uit Canada.

