Nageeye pakt Nederlands record in Amsterdam, Cherono wint

Met zijn record verbeterde Nageeye de tien jaar oude nationale toptijd van Kamiel Maase, die in 2007 in de hoofdstad 2.08.21 had gelopen. De geboren Somaliër veroverde tevens voor de tweede keer in zijn loopbaan de Nederlandse titel op de marathon.



Vooraf was een persoonlijk record het doel van Nageeye. Dat stond op 2.09.34, dit voorjaar gelopen in de marathon van Rotterdam. Hij repte al wel over de recordtijd van Maase, maar dat was niet de eerste insteek. Dat kon volgens Nageeye ook later nog wel, al moest dat wel voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020 een feit zijn.



Nageeye kreeg hulp van twee landgenoten, die doorgaans zijn concurrenten zijn. Michel Butter en Khalid Choukoud fungeerden als tempomakers in de wedstrijd. Butter bereidt zich voor op de marathon van New York, Choukoud heeft de langste afstand tijdelijk verlaten en richt zich op de kortere afstanden en de cross.

Volledig scherm © ANP

Beschutting

Butter haakte vrij snel af, maar Choukoud loodste Nageeye tot halverwege. Daarna kroop Nageeye in de beschutting van een klein groepje hardlopers, die net als hij op een persoonlijke toptijd aasden. Heel even leek er een hapering, na 25 kilometer, maar Nageeye herstelde zijn ritme en na 30 kilometer kwam hij door in 1.31.10 en bleek het voortvarend te gaan; een lage 2.08 gloorde.



De luchtvochtigheid was hoog en de temperatuur schommelde rond de 16 graden Celsius, zware omstandigheden voor een marathon, maar de Nederlandse toploper leek er geen hinder van te ondervinden. Hij raapte in de laatste kilometers achterblijvers op en kwam als achtste onder luid gejuich het Olympisch Stadion binnen. ,,Ik heb niets van de warmte gemerkt. Ik was zo gefocust, zo geconcentreerd, dat ik er gewoon niet op gelet heb’’, zei de nieuwe recordhouder aan de finish.



Op het laatste rechte stuk zag hij aan de klok boven het finishlint al dat het goed zat. Uiteindelijk waren het maar vijf seconden die hij sneller was dan Maase in 2007, maar het geluk was groot. Nageeye nam uitgebreid de tijd om te knielen en het tartan van de atletiekbaan te kussen. ,,Ik dacht eerlijk gezegd dat ik te langzaam ging, was zelfs boos op de gangmakers, maar toen ik met nog 3 kilometer te gaan hoorde dat ik acht seconden onder het recordschema liep, zette ik alles op alles. Ik moest niet denken aan de finish, maar me concentreren op elke stap. Ik spoorde mezelf aan pijn te lijden, niet op te geven.

Afvalrace

Volledig scherm Lawrence Cherono wint de 42e editie van de marathon van Amsterdam © ANP Cherono maakte er een spannend duel van met zijn landgenoot Norbert Kigen. Dat duo was vooraan overgebleven na een afvalrace, die begon met een kopgroep van zestien hardlopers. De twee Kenianen liepen zij aan zij het Olympisch Stadion binnen en sprintten op de finish af. Cherono beschikte over de beste benen. Kigen eindigde als tweede in 2.05.13. Abraham Kiptum maakte het podium volledig Keniaans; hij werd derde in 2.05.26.



Cherono was dit voorjaar nog tweede geworden in de marathon van Rotterdam. Hij liep toen een persoonlijk record van 2.06.21. In Amsterdam dook hij ruim onder die tijd. De 29-jarige Keniaan boekte al zijn vierde zege op een marathon; hij was ook al eens de beste in Praag, Honolulu en Sevilla.



De grote favoriet voor de eindzege, Tesfaye Abera uit Ethiopië met een persoonlijk record van 2.04,24, haakte na zo'n 33 kilometer af. Op dat moment liepen er nog vijf atleten vooraan. Van dat vijftal gaf Amos Kipruto lange tijd het tempo aan. Hij hield het schema op het parcoursrecord, maar moest de tol betalen voor zijn inspanningen en loste na 38 kilometer. In de slotfase moest ook Kiptum zijn twee landgenoten laten gaan.

Vrouw

De Ethiopische atlete Tadelech Bekele was de snelste vrouw. Ze won de race over 42,195 kilometer door de hoofdstad in 2.21.54. Dat was boven het parcoursrecord van 2.21.09, dat in 2012 werd gelopen door de Keniaanse Meseret Hailu.



De Keniaanse Gladys Chesir arriveerde als tweede vrouw in het Olympisch Stadion in 2.24.51 en Azmera Abreha uit Ethiopië werd derde in 2.25.23.



Snelste Nederlandse was Mireille Baart. Ze pakte met een tijd van 2.44.21 de Nederlandse titel.