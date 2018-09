Nageeye en Butter lopen Amsterdam Marathon

Video Hassan wederom op podium in Diamond League

31 augustus Sifan Hassan is tijdens de tweede finaleavond van de Diamond League in Brussel op de derde plaats geëindigd van de 1500 meter. De Nederlandse atlete finishte in een tijd van 3.59,41. De Britse Laura Muir zegevierde in 3.58,49 en pakte daarmee de hoofdprijs van 50.000 dollar (circa 43.000 euro). De Amerikaanse Shelby Houlihan liep de tweede tijd: 3.58,94.