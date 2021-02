Nadine Visser maakt grote indruk met nationaal record op 60 meter horden

Sensationeel wereldrecord mannenNadine Visser heeft bij de indoormeeting uit de World Tour in Madrid haar Nederlands record op de 60 meter horden aangescherpt. Ze snelde in de finale naar 7,81, twee honderdsten onder haar oude toptijd van 7,83. Met die tijd van 7,81 deelt ze de eerste plaats op de wereldranglijst van dit jaar met de Amerikaanse Christina Clemons.

Visser liep nagenoeg de perfecte horderace in de indoorhal van Madrid. Ze kwam ruim als eerste over de meet. De Spaanse Teresa Errandonea finishte als tweede in 8,08. Zoë Sedney, die in de series nog 8,03 liep, kende wat haperingen en eindigde als zesde in 8,35.

Visser, die in Madrid in de series al rap was met 7,89, reist nu als onbetwiste topfavoriete af naar de EK indoor volgend weekeinde in het Poolse Torun (5-7 maart). Ze verdedigt daar de Europese titel die ze twee jaar geleden veroverde in Glasgow.

Het wereldrecord op de 60 meter horden staat sinds 2008 op naam van Susanna Kallur uit Zweden met 7,68. Daar leef Visser dus 0,13 seconden boven.

Volledig scherm Nadine Visser. © Pool via REUTERS

Sensatie bij 60 meter horden mannen

De Amerikaan Grant Holloway stuntte op de 60 meter horden bij de mannen. De wereldkampioen op de 110 meter horden was het hele indoorseizoen al snel, maar in Madrid lukte het hem eindelijk het 27 jaar oude wereldrecord van Colin Jackson te verbeteren. Holloway klokte 7,29, één honderdste onder de 7,30 die de Brit Jackson in 1994 had neergezet.

Nederlands indoorkampioen Koen Smet eindigde als zevende in de recordrace in 7,73.

Joris van Gool spurtte op de 60 meter naar de derde plaats in 6,61. De Nederlands kampioen moest de Ivoriaan Arthur Cissé (6,59) en de Fransman Mouhamadou Fall (6,60) voor zich dulden.

Volledig scherm Grant Holloway. © AFP