Nadal geeft startsein voor 24 uur van Le Mans

,,Frankrijk is al jarenlang in juni het centrum van de sportwereld met Le Mans en Roland Garros", vertelt Nadal. ,,Ik heb de eer gekregen om het startsein te geven voor de 24 uur van Le Mans en ik kijk er naar uit om meer te weten te komen over deze sport en de coureurs."



Aan deze editie doen diverse Nederlanders mee. Zo rijdt Renger van der Zande voor Dragonspeed in de LMP1 klasse. Ook Formule 1-coureur Fernando Alonso en voormalig F1-coureur Jenson Button racen in deze klasse. Daarnaast doet Racing Team Nederland in de LMP2-klasse mee. Voor dit team komen Giedo van der Garde, Jan Lammers en Jumbo-magnaat Fits van Eerd mee. Ook Jeroen Bleekemolen, Nick Catsburg en Ho-Pin Tung (onder Chinese vlag) doen mee.