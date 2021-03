Na het startschot verandert giechelend meisje in Babyface Killer

Paardenvirus KNHS hoopt paarden zo snel mogelijk in Nederland terug te krijgen

4 maart In de bestrijding van het voor paarden besmettelijke rhinopneumonie-virus heeft het voor de Nederlandse hippische federatie KNHS de hoogste prioriteit de op een concours in Valencia achtergebleven dieren zo snel mogelijk in eigen land terug te krijgen. ,,De situatie daar is zeer ernstig en onze ruiters lopen tegen een hoop problemen aan”, zegt Iris Boelhouwer, directeur topsport van de bond, over de Spaanse stad waar de uitbraak plaatsvond.