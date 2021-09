Na het golffeest tijd voor de bruiloft: ‘Dat wordt nu alleen nog maar mooier’

Evander Holyfield (58) onder toeziend oog van commenta­tor Donald Trump al in eerste ronde knock-out

12 september De terugkeer in de ring na ruim tien jaar afwezigheid is voor bokslegende Evander Holyfield (58) allesbehalve op een succes uitgedraaid. Onder het toeziend oog van commentator Donald Trump was de demonstratiepartij zaterdag al na minder dan twee minuten in de eerste ronde beslist door een technische knock-out.