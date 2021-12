Na de pretwedstrijd tegen Oezbekistan begint het WK pas echt voor de Oranje handbalsters

VideoMet vliegertjes en talrijke breaks laten de handbalsters van Oranje tegen Oezbekistan vooral zien dat ze plezier hebben in het spelletje. De tweede zege bij het wereldkampioenschap is er weer eentje van formaat (58-17), opnieuw een WK-recordoverwinning. Maar het toernooi in Spanje begint pas nu echt.

Door Herman Nijman

De vraag is zelfs of de partij tussen Oranje en Oezbekistan wel een veredelde oefenwedstrijd genoemd mag worden. Testwedstrijden zijn lesmateriaal en van dit duel wordt bondscoach Monique Tijsterman geen snars wijzer. Het is vooral een kwestie van hard rennen en gebruik maken van de missers van de matige tegenstander. Dat is dan weer een kolfje naar de hand van de snelle hoekspeelsters Kelly Vollebregt, Debbie Bont, Bo van Wetering en Zoë Sprengers, die scoren bij de vleet. Samen zijn ze goed voor 22 doelpunten.

Volledig scherm Debbie Bont in actie tegen Oezbekistan. © ANP

Prikkelende kwesties blijven er ook na de tweede makkelijke zege in overvloed. Welke rol kan spelmaker Estavana Polman spelen, nu ze amper is hersteld van twee operaties aan de knie? Hoe scherp is hoekspeelster Angela Malestein, die twee weken heeft gemist na een positieve coronatest en in Torrevieja nog buiten de selectie is gelaten? Wat mag verwacht worden van Lois Abbingh, het kanon van de ploeg dat in de herfst moest herstellen van een forse hamstringblessure? En kan Tess Wester, die bij het Roemeense CSM Boekarest als een van de drie keepsters geen hoofdrol vervult, in het oranje shirt haar oude niveau bereiken?

Oranje heeft alle sleutelspelers hard nodig om succesvol te kunnen zijn. De sterke basis is zeer geroutineerd, maar ook aan de smalle kant. Alleen op de hoeken zorgen jongere speelsters voor frisse impulsen (Van Wetering, Sprengers en Vollebregt).

Volledig scherm Estavana Polman. © ANP

Dinsdag (20.30 uur) wordt duidelijk of het genoeg is voor een goede prestatie tegen Zweden. Die wedstrijd is bepalend voor het verdere verloop van het toernooi, met een zege zet Oranje een forse stap richting kwartfinale. Met het betere doelsaldo heeft Nederland een minimaal voordeeltje. Dat geeft de doorslag over de winst in de poule als er geen winnaar komt in de laatste groepswedstrijd.



