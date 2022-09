Na Boston komt ook marathon van Londen met categorie voor non-binaire hardlopers

,,We weten dat er nog veel meer moet gebeuren, maar veranderingen zoals deze tonen onze toewijding om van de marathon van Londen een evenement voor iedereen te maken. Dit is een belangrijke stap voorwaarts”, zegt Hugh Brasher, directeur van de marathon.

De marathon van Londen is volgend jaar op 23 april. De inschrijving voor de 127ste marathon van Boston, een van de zes majors, werd maandag geopend. De hardloopwedstrijd over 42,195 kilometer staat gepland op 17 april 2023.

Amsterdam

Bij de marathon van Amsterdam, die op 16 oktober wordt gehouden, is geen sprake van een aparte categorie voor non-binaire personen. ,,Bij ons is dat nog geen thema geweest. Ook hebben we er van deelnemers geen vragen over gekregen”, laat eventmanager Jan Willem Mijderwijk desgevraagd weten. ,,Ik sluit overigens niet uit dat we er in de toekomst wel mee aan de slag gaan.”