Na 14 nederlagen eindelijk weer een zege Detroit Pistons

Het sterke geslacht Franjic: Zo vader, zo beide zonen

Natuurlijk stonden ze dit weekeinde langs de baan: vader Mario en moeder Biljana Franjic uit Breda. Ze volgen de carrière van hun beide zoons Janko (27) en Jelen (21) op de voet. Het is hopen dat in ieder geval de jongste Peking haalt en het is bidden dat de oudste op tijd hersteld is van een hamstringblessure. ,,Zonder Janko moeten ze geluk hebben.”

13 december