Myrthe Schoot wil geen ‘hijgend paard’ zijn op WK en zoekt haar grens op: ‘Ik kreeg nog meer bewijsdrang

Usain Bolt is in Nederland: ‘Soms ben ik onderweg naar de gym en keer dan om, waarom zou ik dat nog doen?’

Vijf jaar na zijn afscheid in de atletiek is Usain Bolt kort in Nederland. AD Sportwereld schoof bij de 36-jarige Jamaicaanse sprintlegende aan. ,,Ik wil een Grammy winnen.”

20 september