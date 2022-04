Motorcrosser raakt zwaargewond bij trainingsongeluk: vermoedelijk geraakt door collega

UPDATE Tiger Woods zakt ver weg op Masters en kan zesde titel vergeten

Tiger Woods kan een zesde titel op The Masters dit jaar uit zijn hoofd zetten. De vijfvoudig kampioen ging zaterdag op de derde dag rond in 78 slagen, zijn slechtste score ooit op de baan van Augusta. Daarmee zakte de 46-jarige Woods ver weg in het klassement.

10 april