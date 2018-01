'Monsieur Dakar' grijpt de macht

Master Huub Maas gaat uitdaging aan en is sterkste overall in Pagnevaartcross

7 januari Als master 45 zou Huub Maas (THOR) zondag eigenlijk de Pagnevaartcross over 8000 meter lopen, maar de ervaren atleet uit Etten-Leur ging liever de uitdaging aan voor de overall zege in een ronde extra. Voerde bij het ingaan van de slotronde Alwin Groen (Sprint) nog het deelnemersveld aan met Maas in zijn kielzog, maar kort daarna nam Maas de leiding over en stond die niet meer af.