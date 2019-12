Moment van het decennium: Eindelijk die Brazilianen aan het huilen

Daniël Dwarswaard



Als voetbalverslaggever kom je in de mooiste stadions van Europa, ben je (met een beetje geluk) bij historische wedstrijden. Deze bofkont was op 5 maart 2019 in Estadio Santiago Bernabeu toen Ajax Real Madrid oprolde. Maar daar gaat dit stukje niet over. Dit stukje gaat over een wedstrijd aan het begin van dit decennium die ik juist níet als sportjournalist meemaakte.



Want tijdens het WK van 2010 was ik dat nog niet. En dus keek ik in een Rotterdamse kroeg. Met bier en vrienden. Ook die legendarische kwartfinale tegen Brazilië in Port Elizabeth. Die Brazilianen zaten me gevoelsmatig heel mijn jeugd al dwars. Eerst tijdens het WK van 1994 in Amerika (3-2 verlies in de kwartfinale) met dat blije juichen van Bebeto en Co. Ik was een ventje van tien en die vrije trap van Branco deed zeer.