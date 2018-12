Moegestreden Abbingh ‘supertevreden’ na gewonnen troostfinale

,,De eerste helft ging supergoed, we hadden alles onder controle. In de tweede helft zakten we weg en kwam Roemenië gevaarlijk terug. Toch had ik nooit het gevoel dat we nog zouden verliezen, maar we maakten het wel spannend’', zei de Groningse, die na dit EK alweer snel aan de bak moet bij haar club Rostov Don in Rusland. ,,Ik heb twee dagen rust’', zei ze.



Keepster Tess Wester speelde een dijk van een wedstrijd. Veertien reddingen uit 34 schoten is bovengemiddeld goed. Ze had na de winst van het brons geen behoefte aan persoonlijke hulde. ,,We zijn als team erg sterk. Niemand komt op de eerste plaats bij ons en de meiden hebben op posities gespeeld die ze helemaal niet gewend zijn. We hebben alles gegeven en dan komt dit eruit.’’



De doelvrouw had geen verklaring voor de inzinking bij Oranje in de tweede helft, toen Roemenië een achterstand van acht treffers nog bijna goed maakte. ,,We maakten in die fase onnodige fouten en vaak stonden we niet klaar in de dekking. Maat het was genoeg.’’