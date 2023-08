Moederschap verrijkte carrière Marit Bouwmeester: 'Ik heb ook ineens allemaal vriendinnen’

WK Zwemmen Wereldre­cord Sjöström op 50 vrij, Steenber­gen na swim-off ook in finale

Sarah Sjöström heeft bij de WK zwemmen op de langebaan in Japan het wereldrecord op de 50 meter vrije slag aangescherpt. In de halve finale klokte de 29-jarige Zweedse 23,61 seconden. Nog geen kwartier eerder was ze voor de vijfde keer op rij wereldkampioene op de 50 meter vlinderslag geworden.