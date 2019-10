‘Misschien dat ik tien EK-titels moet winnen om Sven voorbij te gaan’

Roest verlengde een week geleden zijn contract bij de schaatsploeg. Tot en met de Winterspelen ligt hij vast, waar teamgenoot Nuis ervoor koos om tot en met een jaar na de Spelen te tekenen en zo eventuele onrust tijdens het olympische jaar weg te nemen. Roest: ,,Het leek mij nu het mooiste om de nieuwe olympische cyclus weer in te gaan met een nieuw contract. Dat ik dan moet vernieuwen is een probleem voor dan. Je hoopt natuurlijk mooie dingen te doen tijdens de Spelen en dan zijn het mooie dingen om weer mee om de tafel te gaan daarna.”



Hij voelt zich thuis bij Jumbo-Visma, zegt Roest, die nooit bij een ander commercieel team schaatste. Hij heeft ’s wereld beste allrounders en sprinters om zich heen. ,,Je weet dat het hier goed zit. Dat de schema’s, de trainers en de ploeggenoten goed zijn”, zegt hij. Hoewel hij altijd rustig lijkt, is dat soms ook schijn. Wedstrijdspanning is hem niet onbekend. De verwachting van de buitenwereld is ook omhoog gegaan de laatste jaren. ,,Ik weet nu dat als ik start, ik meedoe om de overwinning. Dat had ik vier jaar geleden niet. Maar ik kan daar op zich wel goed mee omgaan voor mijn gevoel. Ik heb daar niet heel veel meer stress van gehad.”