Mike Tyson (53) laat zien dat hij het boksen nog niet verleerd is: ‘Ik ben terug!’

Tyson geldt als een van de beste boksers ooit. Hij is de enige die tegelijkertijd de wereldtitels bij de zwaargewichten van de WBA, WBC en IBF in bezit had en ze ook nog wist te prolongeren. ‘Iron Mike’ won 50 van zijn 58 partijen als profbokser. Hij is niet alleen bekend vanwege zijn bokskwaliteiten, maar ook omdat hij in 1997 tijdens een gevecht een stuk uit het oor van tegenstander Evander Holyfield beet. Tyson zat ook jaren in de gevangenis vanwege verkrachting.