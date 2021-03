Mickelson valt na 28 jaar uit top 100 wereldranglijst

Belgisch goud en zilver op vijfkamp EK indoor, Broersen tiende

5 maart De Belgische meerkampster Nafissatou Thiam heeft op de EK indooratletiek in het Poolse Torun de vijfkamp op haar naam geschreven. De 26-jarige olympisch kampioene kwam op de afsluitende 800 meter ver achter de Hongaarse winnares Xenia Krizsan over de finish, maar had op de vier voorgaande onderdelen zo’n riante voorsprong opgebouwd, dat het goud haar niet meer uit de handen glipte. Haar landgenote Noor Vidts verraste met het zilver. Krizsan behaalde het brons.