Michael van der Mark neemt tijd voor herstel van gebroken heup: ‘Vaak neem je de pijn voor lief’

,,Het is een moeilijke breuk, die moet eerst goed helen voordat ik weer aan racen kan denken”, zei hij bij de NOS. Van der Mark verzorgt voor de omroep de analyses van de races bij de TT in Assen.



De coureur uit Bergschenhoek liep de breuk bij de kom van zijn heup op door een val tijdens een training op het circuit van Estoril in Portugal eind mei. Hij onderging een operatie in Lissabon. De motorcoureur was nog maar net hersteld van een andere beenbreuk, die hij kort voor het seizoen opliep door een val van een mountainbike.