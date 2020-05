Michael Jordan sloeg cheque af met bedrag dat hóger lag dan heel z’n salaris in 15 jaar NBA

Het was een opvallende onthulling van David Falk op het Amerikaanse radiostation ‘WFAN’. Michael Jordan liet zomaar eventjes 91 miljoen euro schieten. En dat voor amper twee uurtjes presentie. ,,Drie jaar geleden sloot ik een deal van 100 miljoen dollar (91 miljoen euro) met een groot evenement. Het enige wat Jordan moest doen, was daar twee uur aanwezig zijn en een overeenkomst tussen twee sponsors aankondigen. Hij wees het gewoon af”, is Jordans manager nog steeds verbaasd.



Het is niet de eerste keer dat Jordan miljoenen laat liggen, zegt Falk. ,,Toen hij in Azië was voor een wedstrijd van de Charlotte Hornets (het NBA-team waar Jordan sinds 2010 meerderheidsaandeelhouder is, red.), liet hij een smak geld liggen door niet in te gaan op een invitatie van een groot golftoernooi. En ook op de Filipijnen kon hij eens zes miljoen euro opstrijken dankzij een golfwedstrijd. Ook dat wilde hij niet.”