Michael Jordan doneert 100 miljoen dollar aan Amerikaanse activisten

,,Het is 2020. Er is veel veranderd, maar de ergste dingen zijn hetzelfde gebleven. Black lives matter. Dit is geen controversiële verklaring. Totdat het diepgewortelde racisme dat de instellingen van ons land in de steek laat, volledig is uitgeroeid, zullen we ons blijven inzetten voor de bescherming en verbetering van de levens van zwarte mensen”, aldus Jordan, die eerder de brute dood van George Floyd stevig veroordeelde. ,,Ik ben diep bedroefd en boos. Ik voel iedereens pijn en verontwaardiging. Ik sta achter de mensen die het ingewortelde racisme tegen donkere mensen willen stoppen. We moeten met onze eensgezinde stem druk uitoefenen op onze leiders om onze wetten te veranderen, anders moeten we onze stem gebruiken om systeemverandering te creëren. Ieder van ons moet deel uitmaken van de oplossing en we moeten samenwerken om gerechtigheid voor iedereen te verzekeren.”



Na de dood van Floyd en die van Breonna Taylor en Ahmaud Arbery hebben veel actieve en voormalige Amerikaanse topsporters de portemonnee getrokken. Maar nooit deed iemand uit de sportwereld ooit zo’n grote gift. Het is niet de eerste keer dat Jordan sociaal betrokken is. Vier jaar geleden gaf de voormalige basketballer van Chicago Bulls 1 miljoen dollar aan organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de betrekkingen tussen de politie en de zwarte gemeenschap. Tijdens zijn loopbaan, waarin hij zes keer NBA-kampioen werd, was Jordan zeer terughoudend om te protesteren tegen raciale of maatschappelijke problemen in de Verenigde Staten. Daar kreeg hij vaak kritiek voor.