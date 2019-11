Miami Heat schorst Waiters voor paniek zaaien in vliegtuig

Het leidde bij de basketballer tot een paniekaanval en tot grote onrust aan boord. Waiters werd bij aankomst in LA direct naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Hij ontbrak daardoor tegen de Lakers. De officiële lezing was dat Waiters ziek was. Hij vloog een dag later met zijn ploeggenoten terug naar Miami.

,,We zijn teleurgesteld in de daden van Dion, waaronder de zeer beangstigende situatie van donderdagavond”, meldt Miami Heat op de website. ,,We zijn opgelucht door hoe het is afgelopen. Het is dit seizoen al een paar keer voorgekomen dat Dion gedrag heeft vertoond dat schadelijk is voor het team. Hij wordt daarom voor tien wedstrijden geschorst en krijgt in die periode ook geen salaris.”