Mexicaanse bokser tekent monstercontract van 316 miljoen euro

Korfbal­team met glans naar halve finales EK

17 oktober Het Nederlandse korfbalteam heeft zich op het Europees kampioenschap in Friesland overtuigend geplaatst voor de halve finales. De ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer was in Leeuwarden in de kwartfinales veel te sterk voor Tsjechië: 35-10. Topschutter was Daan Preuninger met negen rake worpen.