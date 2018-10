‘Met minder dan brons nemen we geen genoegen’

Haar aanvraag was eigenlijk bedoeld om inzicht te geven. ,,Ik was benieuwd hoe die wedstrijden precies waren gegaan. We waren dichtbij de finale, tegen China was het spannend, waren we dichterbij een medaille dan in de strijd om de bronzen plak. Ik was benieuwd naar de keuzes die ik had gemaakt, nam mezelf later weleens kwalijk, vroeg me af of ik er goed aan had gedaan. Maar kijken wil ik nu nog niet. Als we het over Rio hebben, als ergens anders beelden worden getoond, of wat dan ook; het blijft pijnlijk. In die zin heb ik het nog steeds niet echt verwerkt.”