Met keihard knokken komen de handbalsters er alsnog

Het gaat nog niet vanzelf bij de Nederlandse handbalsters op het WK in Duitsland. Op wilskracht heeft de winnaar van het zilver van 2015 de kwartfinales bereikt. ,,We zitten nog niet in de flow van twee jaar geleden, we moeten er keihard voor werken'', zegt spelmaker Nycke Groot.

Zij kwam maandag bijna groggy uit het duel met Japan, dat Oranje moeizaam won na verlenging (26-24). ,,Ik ben er door een blessure een tijdje uit geweest en heb nog niet de topvorm. Dan komen alle klappen die je krijgt iets harder aan dan normaal'', zegt ze op de rustdag in Maagdenburg.



Topschutter Lois Abbingh stond op met een stijve nek. ,,We hadden niet gedacht dat het zo fysiek zou zijn tegen Japan. Ik vond ze echt heel sterk, er was geen doorkomen aan voor ons'', aldus de speelster die inmiddels op 32 treffers in het toernooi staat. ,,Toch was dit wel een overwinning waar we energie uit halen. Het ging niet vanzelf en dat was niet de eerste keer dit toernooi, maar door keihard te knokken komen we er toch en dat geeft vertrouwen.''

Een scheurtje in een bovenbeenspier dwarsboomde de voorbereiding van Groot op de eindronde in Duitsland. Ze heeft daardoor nog niet haar dominante rol in het team van bondscoach Helle Thomsen. ,,Natuurlijk zou ik beter willen spelen en meer willen bijdragen, maar aan de andere kant ga ik er ook niet te negatief in zitten. Het lukt minder goed omdat ik geen ritme heb en daar kan ik vrij weinig aan doen. Ik ben er wel relaxed bij.''