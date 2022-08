Met bijna 100 miljoen voor nog eens 2 jaar wordt LeBron James best betaalde basketballer ooit

EK Zwemmen Kira Toussaint imponeert en duikt als enige onder minuut bij series 100 meter rugslag op EK

Kira Toussaint heeft een dag na haar teleurstellende resultaat in de EK-finale van de 50 meter rugslag de beste tijd neergezet in de series van de dubbele afstand, de 100 rug. Toussaint bleef als enige onder de minuut in het buitenbad van het Foro Italico in Rome: 59,59 seconden.

15 augustus