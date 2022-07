Menno Vloon met nieuwe stokken en gekneusde hak naar finale polsstokhoogspringen op WK atletiek

Menno Vloon heeft met gloednieuwe stokken 5,75 meter gesprongen in de kwalificaties van het polsstokhoogspringen bij de WK atletiek in Eugene. “Die stokken heb ik hier aangeschaft in Amerika, want mijn andere stokken vanuit Nederland laten overvliegen was een drama”, zei de 28-jarige Zaankanter, die zich plaatste voor de finale op zaterdag.

,,Het is wel makkelijk om een tweede set te hebben voor de wedstrijden in Europa. Ze mogen wel mee terug op de vlucht terug naar Schiphol”, zei de Nederlands recordhouder, die vorig jaar bijna tot 6 meter kwam (5,96 meter). ,,Ik had er al paar keer mee gesprongen in de trainingen. Er is niet veel verschil met mijn oude stokken. Ze zijn prima. Ze worden ook gemaakt in de VS. Mijn trainer Christian Tamminga handelt erin en kende de producent, dus ze zijn ze netjes komen brengen naar Eugene.”

Vloon bereikte vorig jaar de olympische finale in Tokio, maar daarin ging het al snel mis omdat hij naar eigen zeggen verkeerde stokken had gekozen. In Eugene zat hij in de kwalificatie met zijn nieuwe stokken lekker in de wedstrijd, zei hij. ,,Het was wel een beetje zoeken, want de wind was dwarrelend. Ik kan gelukkig zonder problemen springen, want ik heb nog steeds een gekneusde hak. Ik moest door die blessure de NK overslaan. Een week voor de WK wilde ik zeker weten dat ik op 100 procent kon springen, want anders zou ik niet gaan. Met wandelen voel ik het nog een beetje, maar met springen heb ik geen last.”

In de finale treft hij onder anderen de Zweed Armand Duplantis, die onlangs het wereldrecord outdoor verbeterde naar 6,16 meter . ,,Als ik de sprongen die ik in de kwalificatie heb gemaakt kan doorzetten in de finale, is er veel mogelijk. Maar hoe hoog ik kan komen, dat kan ik niet zeggen”, aldus Vloon.