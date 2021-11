Meest waardevolle NBA-speler Nikola Jokic bestraft na ‘domme actie’: ‘Ik voel me er slecht over’

De wedstrijd tussen Denver en Miami was eigenlijk al zo goed als gespeeld met de voorsprong van 111-94 voor de Nuggets, toen Jokic een rebound pakte. Om het moment dat hij de bal wilde passen liep Morris op hem in. De Serviër reageerde door zijn tegenstander tegen de grond te beuken. De basketballer van Miami moest worden nagekeken door de medische staf en beide spelers werden daarna weggestuurd.

,,Ik voel me er slecht over. Het was een domme actie”, gaf een schuldbewuste Jokic toe. ,,Ik moet niet zo reageren, maar ik moet mezelf ook beschermen.”