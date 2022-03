Medaillewinnaars Paralympics toegesproken door Mark Rutte en op bezoek bij de koning

Indoor Brabant Tijd tikt in het nadeel van vroegstar­ter Harrie Smolders

Harrie Smolders bezorgde The Dutch Masters bijna een Nederlandse overwinning in het koningsnummer. In de barrage groeide de Rolex Grand Prix gistermiddag naar een climax. De springruiter uit Lage Mierde werd met 0.13 seconde verschil afgetroefd door de Duitser Daniel Deusser.

14 maart