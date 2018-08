McGregor treft Nurmagomedov op 6 oktober in Las Vegas

Het gevecht zal plaatsvinden in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Eerder dit jaar had McGregor nog een steekkarretje richting de bus waar Khabib Nurmagomedov inzat gegooid. Dat was omdat Nurmagomedov het maatje van Conor verbaal had aangevallen. In de rechtbank bekende McGregor vorige week donderdag schuld voor dit incident, maar in ruil daarvoor hoefde de Ierse vechtersbaas niet de gevangenis in.