McGregor kondigt voor de derde keer zijn pensioen aan

Voormalig MMA-wereldkampioen Conor McGregor heeft op Twitter aangekondigd dat hij stopt. Het is voor de derde keer in vier jaar tijd dat de 31-jarige Ier zijn afscheid aankondigt.

De Ier is een wereldberoemde ster in de vechtsport mixed martial arts, komt uit in de UFC (Ultimate Fighting Championship) en zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in bezit te hebben (vedergewicht en lichtgewicht).

De boodschap op Twitter liet hij vergezellen van een foto waarop hij zijn moeder omarmt. ,,Hallo mensen, ik heb besloten met pensioen te gaan. Bedankt allemaal voor de geweldige herinneringen! Wat een avontuur was het”, meldde McGregor, om eraan toe te voegen dat hij een droomhuis voor zijn moeder zal kopen

McGregor nam voor het eerst afscheid van de sport in april 2016. In maart 2019 kondigde hij opnieuw aan zijn handschoenen te zullen opbergen. In beide gevallen was zijn ‘pensioen’ van korte duur.

Ook nu is het afwachten of hij serieus is, want hij postte kortgeleden nog een video waarin hij traint in zijn garagebox en eind mei accepteerde McGregor een gevecht met UFC-legende Anderson Silva. In januari was zijn laatste gevecht; na 40 seconden sloeg hij de Amerikaan Donald Cerrone tegen de vlakte.

De Ier, vaak in opspraak vanwege gewelddadige escapades buiten de achthoekige ring (octagon), verloor in augustus 2017 een bijzonder lucratief boksduel in Las Vegas van de ongeslagen Amerikaan Floyd Mayweather. Veelbesproken was ook zijn kooigevecht met de Rus Chabib Noermagomedov in oktober 2018. McGregor verloor die strijd om de wereldtitel bij de lichtgewichten in de UFC en na afloop ontaardde het duel in een massale vechtpartij in de zaal tussen beide kampen. Het leverde hem een schorsing van zes maanden op.